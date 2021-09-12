Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 12:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinden çıkan emniyet güçlerine, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinde çıkan emniyet güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi.
Açılan taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Etiketler: Son Dakika Şehit Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
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