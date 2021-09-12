Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde, üs bölgesinde çıkan emniyet güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi.

Açılan taciz atışı sonucu bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.