Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AP
Danimarka 'AstraZeneca'nın askıya alınmasını uzattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Danimarka'da AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alınma kararı üç hafta daha uzatıldı.
Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısıyla ilgili Danimarka yeni bir karar aldığını duyurdu.
Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı durdurma süresi ülkede 3 hafta uzatıldı.
Danimarka İlaç Ajansı kararın 'varsayılan yan etkiler' nedeniyle alındığını açıkladı.
AstraZeneca aşının güvenilirliğinin tartışılması olayı Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. 11 Mart tarihinden itibaren aşının kullanımı askıya alınmıştı.
18 Nisan tarihine kadar ülkede AstraZeneca aşısı kullanılmayacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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