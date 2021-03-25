Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısıyla ilgili Danimarka yeni bir karar aldığını duyurdu.

Avrupa'da krize neden olan AstraZeneca aşısı durdurma süresi ülkede 3 hafta uzatıldı.

Danimarka İlaç Ajansı kararın 'varsayılan yan etkiler' nedeniyle alındığını açıkladı.

AstraZeneca aşının güvenilirliğinin tartışılması olayı Danimarka'da pıhtılaşma şikayeti olan bir kişi hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. 11 Mart tarihinden itibaren aşının kullanımı askıya alınmıştı.

18 Nisan tarihine kadar ülkede AstraZeneca aşısı kullanılmayacak.