Avrupa Birliği aşı teslimatları ve tedariği konusunda derin tartışma yaşıyor. Tartışmalar sürerken Avrupa Komisyonu'nun talebiyle İtalyan güvenlik güçleri arama yaptı.



Roma yakınlarında Catalent firmasına ait fabrikada depolanmış bir şekilde 29 milyon doz Covid-19 aşısı bulundu.

Astra Zeneca aşılarının bulunması teslimatları geciken AB ülkelerinde şok yarattı. AstraZeneca, Avrupa Komisyonu tarafından haftalardır gerçekleşmeyen teslimat hedefleri nedeniyle eleştiri bombardımanına tutuluyordu.

İtalya Sağlık Bakanlığı olayı soruştururken, AB ülkeleri şirketten açıklama istedi.

AstraZeneca kendini savundu

Astra Zeneca söz konusu aşıların büyük bir kısmının teslim adresinin AB ülkeleri olduğunu geri kalanının da Dünya Sağlık Örgütü'nün önceliğinde kurulan COVAX programı üzerinden düşük gelirli ülkelere gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

Şirket 13 milyon doz aşının kalite kontrolden geçtikten sonra COVAX'a teslim edileceğini duyurdu.

Geriye kalan 16 milyon dozun da mart ve nisan aylarında AB ülkelerine gönderileceği belirtildi.

Halix’e ait olabilir

Catalent fabrikasındaki aşılardan bir kısmının Hollanda'da AstraZeneca'nın taşeron şirketlerinden Halix'e ait olabileceği belirtiliyor.

Fabrika, Halix ve Belçika'daki Thermo Fisher Scientific tarafından üretilen AstraZeneca aşılarının şişelenmesinden sorumlu bulunuyor.

Halix henüz hem AB hem de İngiltere'den onay almadığı için burada üretilen aşılar AB sınırları içerisinde kullanılamıyor.

Fakat hem AB, hem de AstraZeneca yetkilileri onayın bir kaç gün içerisinde beklendiğini belirtiyor.