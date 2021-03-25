Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İzlanda'daki yanardağda lav püskürmesi dronla görüntülendi
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı'ndaki lav püskürmesi dron kamerasıyla kaydedildi.
İzlanda'da bir dron operatörü, ulaşım için yolu bulunmayan yanardağın yakınlarına, kara rağmen 7 kilometre bisiklet sürerek ulaştı.
Engebeli arazide 1,5 saatlik yolculuk sonrası operatör, Fagradals Yanardağı'ndaki kratere yakın mesafeden lav püskürmesini görüntülemeyi başardı.
12'nci yüzyıldan bu yana patlama yaşanmayan yanardağın faaliyete geçmesinin ardından çok sayıda bilim insanı, arama kurtarma personeli, fotoğrafçı ve doğa meraklısı bölgeye akın etmişti.
Yanardağdaki patlamanın öncesinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.
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