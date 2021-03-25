İzlanda'da bir dron operatörü, ulaşım için yolu bulunmayan yanardağın yakınlarına, kara rağmen 7 kilometre bisiklet sürerek ulaştı.

Engebeli arazide 1,5 saatlik yolculuk sonrası operatör, Fagradals Yanardağı'ndaki kratere yakın mesafeden lav püskürmesini görüntülemeyi başardı.

12'nci yüzyıldan bu yana patlama yaşanmayan yanardağın faaliyete geçmesinin ardından çok sayıda bilim insanı, arama kurtarma personeli, fotoğrafçı ve doğa meraklısı bölgeye akın etmişti.

Yanardağdaki patlamanın öncesinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.