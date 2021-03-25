Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), Niigata eyaletindeki tesisin yeniden üretime geçmesini engelleme kararı aldı.

NRA Başkanı Fuketa Toyoşi, güvenlik açığının onarılmasını kapsayan planın 6 ay içinde hazırlanması gerektiğini, sonraki bir yıl sürede konuyla ilgili olarak soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Engelleme, gerekli şartlar sağlanana kadar sürecek

Engelleme, Tokyo Electric Power (TEPCO) firması bünyesindeki tesiste, "ciddi güvenlik açıklarına" karşı, firmanın "kendine yetebilecek adımları atacağı şartların gelişmesine kadar" sürecek.

Kyodo ajansının haberine göre, Mart 2020'den beri, "kusurlu takip sistemi" sebebiyle 15 farklı noktada "yetkisiz girişe" karşı "savunmasız" durumdaki santralde ilerleme kaydedilmedi.

Dünyanın en büyük santrallerinden biri

Japon Denizi kıyısında bulunan ve dünyanın en büyük santrallerinden kabul edilen 7 reaktörlü nükleer kompleks, tam operasyonel durumda 8,21 milyon kilovat üretim sağlıyor.

Santraldeki 6 ve 7 numaralı reaktörlerin 2017'de NRA'ya ait güvenlik değerlendirmelerini geçmesine rağmen, santraldeki tüm reaktörler devre dışı konumunu koruyor.