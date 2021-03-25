Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının talebinin olumlu karşılandığı ve göçmen çocukların geçici barınması konusunda bakanlığa destek olunacağı kaydedildi.

Buna göre Pentagon, Teksas'ta St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nden bir yurt binasında ve El Paso kentindeki Fort Bliss Üssü'nde yapılacak geçici konaklama tesisinde göçmen çocukları barındıracak.

Ne kadar çocuğun bu yerlerde kalacağı açıklanmazken, yıl sonuna kadar bu tesislerin geçici barınma amacıyla göçmenlere ayrılacağı kaydedildi.

