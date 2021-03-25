Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 05:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pentagon Teksas'taki iki üssünde göçmen çocuklara yer tahsis etti
ABD Savunma Bakanlığı, ülkeye Meksika sınırından yasa dışı yollarla giren göçmen çocukları yerleştirmek için Teksas'taki iki üssünde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına yer tahsis ettiğini açıkladı.
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığının talebinin olumlu karşılandığı ve göçmen çocukların geçici barınması konusunda bakanlığa destek olunacağı kaydedildi.
Buna göre Pentagon, Teksas'ta St. Antonio kentindeki Lackland Üssü'nden bir yurt binasında ve El Paso kentindeki Fort Bliss Üssü'nde yapılacak geçici konaklama tesisinde göçmen çocukları barındıracak.
Ne kadar çocuğun bu yerlerde kalacağı açıklanmazken, yıl sonuna kadar bu tesislerin geçici barınma amacıyla göçmenlere ayrılacağı kaydedildi.
Etiketler: ABD Beyaz Saray
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