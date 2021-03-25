Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 08:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nijer'de silahlı saldırılar: 10 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijer'de kimliği belirsiz saldırganlar sivilleri hedef aldı. Silahlı saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Nijer'in güneybatısındaki Tillaberi bölgesinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından iki köye silahlı saldırı düzenlendi.
10 sivili öldüren saldırganlar, evleri de ateşe verdi. Yetkililer, can kaybı sayısının artabileceğini belirtti.
Silahlı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Geçen hafta 58 kişi yaşamını yitirmişti
Nijer'de geçen hafta da Tillaberi bölgesinde sivilleri taşıyan otobüs saldırıya uğramış, 58 kişi hayatını kaybetmişti.
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