Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de geyik operasyonu
ABD'de bir bakımevine geyik girdiğine dair ihbar alan polisler, geyiği yakalamak için çalışma başlattı. Polislerin kısa sürede yakalamayı başardığı geyik, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisler, bakımevine geyik girdiğine dair bir ihbar aldı.
Geyiği yakalamak için harekete geçen ekipler, pencereden giren geyiğin yerini tespit etti.
Polis, geyiği kısa sürede yakaladı. Polis memurlarından birinin eski Amerikan futbolu oyuncusu olması da geyiği yakalamayı kolaylaştırdı.
Tedavinin ardından doğaya bırakıldı
Pencereden girerken vücudunda çeşitli kesikler olan geyik, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Etiketler: ABD
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