“Avrupa Ekoloji ve Yeşiller” Partili Jeanne Barseghian tarafından yönetilen Strazburg Belediyesi’nin Eyüp Sultan Camisi'ne hibe desteği kararı hükümeti rahatsız etti.

Milli Görüş İslam Konfederasyonu'na 2,5 milyon avro (yaklaşık 3 milyon dolar) hibe etmeyi onayladı.

Milli Görüş, Cumhurbaşkanı Macron tarafından desteklenen yeni aşırılıkçılıkla mücadele tüzüğünü imzalamayı reddeden Fransa'daki üç Müslüman konfederasyondan biri.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin olaya tepki gösterdi. Konfederasyon için "Bu derneğin artık Fransa'da İslam'ın temsilcileri arasında olamayacağına inanıyoruz. Bu belediye otoritesinin toprağımıza yabancı müdahaleyi finanse etmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Tüzüğü imzalamayı reddeden kuruluş vurgusu

Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "Strasbourg Belediyesi, Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar ve ayrılıkçı yasası oylanır ve yürürlüğe girer" ifadesini kullandı.

İdari hakime gidilmesini istedi

Önümüzdeki yıl yapılacak seçimin gerginliğini yaşayan Macron hükümeti kararla ilgili valilikten idare mahkemesine şikayette bulunmasını istedi.

Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, kendisi seçilmeden önce cami projesi ile ilgili 2017'den beri çalışmalara başlandığını ve fonun verilmesinin konfederasyonun hem sağlam bir finansman planı hem de "Cumhuriyet değerlerini onaylamasına" bağlı olduğunu söyledi.

Darmanin, anlaşmaya varılması konusunda önümüzdeki günlerde Müslüman örgütlerden oluşan Fransız Müslüman İnanç Konseyi Başkanı ile görüşecek.

İmzalamayı reddetmişti

Konfederasyon, hükümetin talebiyle Fransa İslam Konseyi'nin hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğüne" Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imza atmayı reddetmişti.

Yasa, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Avrupa'nın en büyük camisi olacak

Strazburg'da planan Eyüp Sultan Camisi, inşaatı tamamlandığında Avrupa’nın en büyük camisi olacak.

Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphanenin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.