Danimarka sağlık idaresinden yapılan açıklamaya göre, karar, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine alındı.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) konuya ilişkin inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "kanda pıhtılaşma" şikayetleri ile AstraZenaca aşısı arasında şu an için herhangi bir bağ kurulamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka'da AstraZeneca aşısı yapılan ve kanda pıhtılaşma şikayeti bildiren bir kişinin hayatını kaybettiği, aşının uygulanmasına 14 gün ara verildiği kaydedildi.

Norveç de benzer açıklama yaptı

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi Geir Bukholm, yaptığı basın açıklamasında, ihtiyati tedbir amacıyla AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını belirtti.

İspanya kullanmaya devam edecek

İspanya'da ise Sağlık Bakanı Carolina Darias, ülkede AstraZeneca aşısıyla bağlantılı herhangi bir kan pıhtılaşması vakasının görülmediğini ifade etti.

Darias, aşının İspanya'da uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.