Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lavların üzerinden geçerek dünya rekoru kırdı
Brezilyalı Karina Oliani, Etiyopya'nın Afar kentindeki sıcak volkanik lav gölü Erta Ale'nin üzerinden geçerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.
Kanadalı donanım uzmanı Frederick Schuett, Oliani’nin yüksek sıcaklıktaki lava gölünün üzerinden ipe takılmış askıyla geçebilmesi için, gerekli halat sistemini hazırladı.
Oliani, sıcağa dayanaklı tulum içinde lava gölünün üzerine gerilmiş 100 metrelik ipe tutturulmuş askıyla, bir uçtan diğer uca geçerek adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.
Daha önce de tehlikeli gösteriler yapmıştı
Oliani, daha önce anakonda yılanlarıyla yüzmüş, Everest Dağı'nın kuzey ve güney taraflarına çıkmış hatta havada süzülen uçakların kanatlarında yürüyerek bir çok tehlikeli gösteri yapmıştı.
Etiketler: Etiyopya Guinness Rekorlar Kitabı
Sıradaki Haber
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 23 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz