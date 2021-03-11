Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 23 bini geçti
[Fotoğraf: AP]
Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 4 milyon 23 bini aşarken, en fazla ölüm Güney Afrika ve Mısır'da yaşandı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 23 bin 204'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e çıktı.
Afrika genelinde COVID-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 589 bin 793'e ulaştı.
Kıta genelinde kitlesel aşılama devam ediyor
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.
Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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