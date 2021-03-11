COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 23 bin 204'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e çıktı.

Afrika genelinde COVID-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 3 milyon 589 bin 793'e ulaştı.

Kıta genelinde kitlesel aşılama devam ediyor

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.

Kıta genelinde şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.