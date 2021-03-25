Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, üniversitenin organik araştırma laboratuvarında antiviral bileşikler sentezi üzerine çalışma başlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan’ın da destek verdiği çalışmalarla Doç. Dr. Gerçek, koronavirüs tanısı konan hastaya verilen ilaçlarla olan bir bileşenin daha etkili olanını geliştirdi.

Çalışmada sentezlenen 7 adet yeni bileşiğin vücuda giren virüsün çoğalmasının önüne geçtiği laboratuvar ortamında yapılan deneylerle kanıtladı.

Bileşenin koronavirüs ilaçlarında kullanılması durumunda, hastanın koronavirüsü az semptomla atlatabileceği görüldü.

"7 yeni antiviral madde sentezledik"

Doç. Dr. Zuhal Gerçek, COVID-19 salgınıyla mücadeleye üniversite olarak katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Bunun için çalışma yürüttüklerini belirten Gerçek, "Bu amaçla literatürde hiç bulunmayan 7 yeni antiviral madde sentezledik. Bu sentezlediğimiz maddelerin COVID-19 virüsünün vücutta çoğalmasını engellemek üzere katkı sağlamasını istedik. Bu amaçla ilaç hammaddesi olarak kullanılabilir durumda olduğunu kanıtladık" dedi.

"İlaç şirketleri bunu ilaç haline getirebilir"

Gerçek, sentez işinin üniversitede gerçekleştirildiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Sars Cov-2'nin NSP proteinlerine bağlanma enerjileri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen sonuçlar, sentezlediğimiz moleküllerin şu anda da kullanılmakta olan Remdesivir ilacıyla hemen hemen aynı etkide. Hatta kimi yerde çok daha etkili olduğunu kanıtladı. Sentezlediğimiz maddeler sadece aktif bileşiklerdir. Bunu hemen ilaç olarak kullanamayacağız. Tabii ilaç şirketleri bunu ilaç haline getirebilir. Böylece COVID-19 tedavisine Zonguldak ve Tekirdağ'dan da bir katkıda bulunmuş olacağız"

Türevlendirme şansı mevcut

Ortaya çıkan bileşiklerin üretim sentezlerinin çok kolay olmasının bir diğer özellik olduğunu söyleyen Gerçek, kullanılan yöntem sayesinde çok fazla türevlendirme şansının mevcut olduğunu belirtti.

Gerçek, bu bileşen sayesinde virüsün kendini replike etmesini engellediğini, dolayısıyla virüs sayısı minimumda tutulduğu için kişinin hastalık semptomlarını göstermeyebileceğini sözlerine ekledi.