Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 16 bin 669 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1 milyon 596 bin 575'e çıktığını açıkladı.

128 binden fazla COVID-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 362 artışla 31 bin 135 oldu.

Kitlesel aşılamada AstraZeneca kullanılıyor

Ülkede 6 bin 748 kişi iyileşirken, 4 bin 838 kişi hastaneye kaldırıldı.

AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.