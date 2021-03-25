Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da günlük vaka ve can kaybı en yüksek seviyede
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 669 COVID-19 vakası ve 362 ölüm ile en yüksek günlük vaka ve ölüm kaydedildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, 16 bin 669 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1 milyon 596 bin 575'e çıktığını açıkladı.
128 binden fazla COVID-19 testinin yapıldığı ülkede, ölü sayısı 362 artışla 31 bin 135 oldu.
Kitlesel aşılamada AstraZeneca kullanılıyor
Ülkede 6 bin 748 kişi iyileşirken, 4 bin 838 kişi hastaneye kaldırıldı.
AstraZeneca aşısı kullanılan ülkede 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanmıştı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Ukrayna
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