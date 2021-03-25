Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede ele alınan konular arasında Doğu Akdeniz'de ilk sırada yer aldı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Borell, "Doğu Akdeniz konusunda gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için Türkiye ile işbirliği ve karşılıklı çıkarlarımız temelinde el ele vererek çalışacağız" dedi.

Borell Çin ile yaşanan gerginliğe de değindi, "Sınamalar ve fırsatları değerlendireceğimiz bir forum olarak Çin konulu ABD-Avrupa Birliği Diyaloğunu kurma konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

Rusya da gündemde

Rusya ilgili de açıklama yapan Borrell "Rusya'nın zıtlaşan tavrına karşı ve bu yolu terk etmesini teşvik edecek çabalarımızı koordine etme konusunda mutabık kaldık" dedi.

AB liderleri toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) liderleri de bugün çevrim içi toplanıyor. Gündemde Doğu Akdeniz, Rusya ve Çin ile ilişkiler bulunuyor. Ayrıca koronovirüs ve aşı kampanyaları da ele alınacak. Zirveye Amerikan Başkanı Joe Biden da çevrim içi katılacak.