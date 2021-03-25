ABD pandemi döneminde artan silahlı saldırıların endişesini yaşıyor. Kapanma döneminde saldırıların artması, açılma dönemindeki endişeleri arttırıyor.

Pandemi döneminde silahlı saldırılarda düşüş olduğu öne sürülse de yayımlanan rapora göre durum daha da kötüleşti.

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve son olarak Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tartışmalar alevlendi.

Yetkililer bir yıl süren kapanmanın ardından normale dönüşün nasıl olacağı konusunda endişelerini dile getiriyor.

Son 20 senenin en kanlı yılı

Georgia ve Colorado'da yeni meydana gelen saldırılar gibi geniş çaplı toplu katliamlar, pandemi boyunca büyük ölçüde azaldı.

Associated Press, USA Today ve Northeastern Üniversitesi tarafından derlenen veriler pandemi sırasında büyük çaplı toplu silahlı saldırıların sayısının net bir şekilde azaldığını gösteriyor.

Bununla birlikte, pandemi sırasında birçok silahlı şiddet türü arttı. 2020, ABD'de son 20 senenin en kanlı yılı olarak kayıtlara geçti.

Şiddet büyük şehirlerde yoğunlaştı

Şiddetin çoğu New York, Houston ve Philadelphia gibi büyük şehirlerde yoğunlaştı.

Milwaukee, Wisconsin'de Ocak ve Mart 2020 arasındaki cinayet oranları 2019'un aynı dönemine göre iki kat daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Silahlı Şiddeti İzleme Grubu'na göre, 2020'de 611 saldırı gerçekleşti ve önceki yıla göre bu yüzde 50 artış demek.

Siyahilerin öldürülmesine medyada ilgi az

ABD'de ırkçı yaklaşım kendini katliamda da gösteriyor. Orantısız bir şekilde siyahi kurbanların bulunduğu toplu katliamların çoğunun, medyada daha az yer alma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

"Medya farklı ırktan insanların yaşamlarını değersizleştiriyor"

Texas-Austin Üniversitesi profesörü Michael Sierra-Arévalo, bunun medyanın genellikle siyahi ve farklı ırktan insanların yaşamlarını değersizleştirmesinden kaynaklandığını söyledi.

Prof. Sierra-Arévalo, kanıt olarak, Chicago'daki cinayetleri analiz eden bir araştırmaya işaret etti ve bunları, hangisinin en çok yer aldığını analiz etmek için medya hikayeleriyle eşleştirdi.

Çalışma, siyahi kurbanların beyaz kurbanlara göre medyada yer alma olasılığının daha düşük olduğunu gösterdi.