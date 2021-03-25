CNN'nin haberine göre, Dubai’de COVID-19'dan etkilenen çocuklara yardım için düzenlenen müzayedede İngiliz sanatçı Sacha Jafri tarafından yapılan dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı.

"İnsanlığın Yolculuğu"

Jafri’nin yaklaşık 1580 metrekarelik "İnsanlığın Yolculuğu (The Journey of Humanity)" adı verilen tuval resmine ödenene bu miktar onu dünyanın en pahalı sanat eserleri arasına koydu.

Eser, Jafri’yi de yaşayan sanatçılar arasında eserine en çok para ödenen sanatçı yaptı.

[Fotoğraf: AFP]

Eser 7 ayda tamamlandı

Yaklaşık 7 ayda tamamlanan eserini "büyülü gerçekçilik" tarzında soyut fırça darbeleri ve damla boyama tekniğiyle oluşturduğunu vurgulayan Jafri, 4 bölüme ayırdığı eserinin ilk bölümünün, dünyanın ruhunu diğerlerinin de sırasıyla doğayı, insanı ve genişleyen evreni temsil ettiğini kaydetti.

Satmayı planladığı ücretin iki katından fazlası ödendi

Jafri’nin eseri, Dubai’de 22 Mart’taki müzayedede Dubaili iş insanı Andre Abdoune tarafından sanatçının satmayı planladığı ücretin iki katından fazlası ödenerek satın alındı.

Sanat eserinin yeni sahibi iş insanı Abdoune, Jafri'nin eserine koyduğu özveri ve sevginin inanılmaz olduğunu belirterek "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim. Şimdi ise her şeyim var. Hepimiz çocuklar için bir şeyler yapmalıyız" dedi.