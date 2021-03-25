Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin hazırladığı Kırım’ı işgalden kurtarma stratejisini resmen yürürlüğe koydu.



Zelenskiy, tarafından imzalanan kararname, Kırım'ın işgalden kurtarılmasına yönelik diplomatik, askeri ve ekonomik bir dizi önlemi içeriyor.

Strateji ile Kırım'ın işgalden kurtarılması ve sorunsuz şekilde Ukrayna'ya yeniden bağlanması için uygun şartların oluşturulması amaçlanıyor.

Rusya tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kırım’ın geri alınmasına yönelik Kiev yönetiminin çabalarına tepki göstermiş, faaliyetlerin Rusya'ya yönelik saldırganlık olarak kabul edileceğini duyurmuştu.