Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna Kırım'dan vazgeçmiyor
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna, Rusya tarafından 2014 yılında ilhak edilen Kırım için önemli bir adım daha attı. Kırım’ı işgalden kurtarma stratejisi resmen yürürlüğe konuldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin hazırladığı Kırım’ı işgalden kurtarma stratejisini resmen yürürlüğe koydu.
Zelenskiy, tarafından imzalanan kararname, Kırım'ın işgalden kurtarılmasına yönelik diplomatik, askeri ve ekonomik bir dizi önlemi içeriyor.
Strateji ile Kırım'ın işgalden kurtarılması ve sorunsuz şekilde Ukrayna'ya yeniden bağlanması için uygun şartların oluşturulması amaçlanıyor.
Rusya tepki gösterdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kırım’ın geri alınmasına yönelik Kiev yönetiminin çabalarına tepki göstermiş, faaliyetlerin Rusya'ya yönelik saldırganlık olarak kabul edileceğini duyurmuştu.
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