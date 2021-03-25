Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, yanlışlıkla gizli üslerinin konumunu paylaştı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
İsrailli yetkililerin internet ortamında yayımladığı, koronavirüs test merkezlerini gösteren bir haritada orduya ait gizli tesisler de yer aldı. Durum, Haaretz gazetesince yapılan uyarıya kadar fark edilmedi.
Haritada, askeri ve istihbari üsler ile bu üslerin sınırları ve isimleri de yer aldı.
Sağlık Bakanlığı ile ordunun iş birliğiyle hazırlanan harita, Haaretz'in yaptığı uyarıya kadar yayında kaldı.
Ordu sözcüsü, söz konusu haritanın, hassas bilgileri içermeyen yeni bir versiyonuyla değiştirildiğini duyurdu.
Haaretz gazetesine göre, gizli üslerdeki koronavirüs test sahalarının konumları, haritaya askeri yetkililer tarafından yerleştirilmedi.
Etiketler: İsrail
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