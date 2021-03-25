Haritada, askeri ve istihbari üsler ile bu üslerin sınırları ve isimleri de yer aldı.

Sağlık Bakanlığı ile ordunun iş birliğiyle hazırlanan harita, Haaretz'in yaptığı uyarıya kadar yayında kaldı.

Ordu sözcüsü, söz konusu haritanın, hassas bilgileri içermeyen yeni bir versiyonuyla değiştirildiğini duyurdu.

Haaretz gazetesine göre, gizli üslerdeki koronavirüs test sahalarının konumları, haritaya askeri yetkililer tarafından yerleştirilmedi.