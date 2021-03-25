Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore’nin plazma tedavisi mutasyonlara karşı etkili oldu
[Fotoğraf: Getty]
Güney Kore’de yetkililer, COVID-19 mücadele kapsamında ülkede uygulanan plazma tedavisinin virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.
Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yerli plazma tedavisinin COVID-19’un İngiltere ve Güney Afrika varyantları ile virüsün S, V, L, G, GH, GR ve GV türlerine karşı etkili olduğu duyuruldu.
İyileşenlerin antikorları hastalara enjekte ediliyor
Üçüncü aşama klinik denemeleri yapılan tedavinin acil durumda olan 42 COVID-19 hastasında uygulandığı kaydedildi.
Plazma tedavisi kapsamında, daha önce COVID-19 geçirip iyileşen kişilerde gelişen antikorlar, hastalara enjekte ediliyor.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
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