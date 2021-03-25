Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: Skynews
İngiliz Hava Kuvvetlerine ait uçak düştü
[Hawk T1 tipi jet | Fotoğraf: Getty Images (Arşiv)]
İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait Hawk T1 tipi jet, Güneybatı İngiltere'nin Cornwall bölgesinde düştü.
Mürettebatın kazayı yara almadan atlattığı belirtildi.
Askeri kaynaklar, jetin Culdrose merkezli 736'ncı filoya ait olduğunu teyit etti.
Uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü, acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Halka, olay yerinden uzak durma çağrısı yapıldı.
[Grafik: TRT Haber]
Etiketler: Son Dakika İngiltere
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