Geminin karaya oturmasından bir gün sonra şirketten yapılan açıklamada, "Büyük endişeye neden olduğumuz için içtenlikle özür diliyoruz." denildi.

Açıklamada, gemi içerisinde tamamı Hint uyruklu 25 mürettebatın bulunduğu, bu kişilerden yaralananın olmadığı belirtildi.

[Maxar Technologies/Handout via REUTERS]

Ayrıca, olay nedeniyle yakıt sızıntısı gerçekleşmediği ifade edildi.

Şirket, bölgede durumun en kısa zamanda normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Halihazırda en az 150 gemi, kanal geçişinin normale dönmesini bekliyor.

400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki geminin sert rüzgar nedeniyle kontrolden çıkarak yan döndüğü belirlenmişti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dolayısıyla Avrupa ile Asya'ya arasında köprü vazifesi gören 193 kilometrelik (120 mil) Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli kanallarından biri olarak biliniyor. Öyle ki küresel ticari geçişlerin yüzde 12'si bu güzergahtan yapılıyor.

[Grafik: TRT Haber]