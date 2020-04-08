Batı Afrika'da, son yıllarda zenginlerin cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından dans eşliğinde taşınıyor.

Veda eğlencesi adı verilen ve yaygınlaşan uygulama, aslında ölen kişiyi iyi hatırlamak için yapılıyor.

Afrika'daki bu uygulama sosyal medyada bir çok mizah sayfasının da konusu oldu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle belediyelerin sık sık "Evde kal" mesajlarını paylaşmasını fırsat bilen sosyal medya kullanıcıları, cenaze töreni dansçılarının görsellerini belediyelerin reklam panolarına montajladı. Mizah amaçlı yapılan bu afişler, sosyal medyada yayılınca, belediyeler açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Twitter hesabından fotoğrafın montaj olduğunu duyurdu.

Duyuruda, "Bugün bir takım sosyal medya hesaplarında yayınlanan mizah içeren görseller montajdır. İlimiz genelinde böyle bir billboard çalışmamız bulunmamaktadır. Görselde verilen mesaja katılıyoruz lütfen evde kalalım." denildi.

Bugün bir takım sosyal medya hesaplarında yayınlanan mizah içeren görseller montajdır, ilimiz genelinde böyle bir billboard çalışmamız bulunmamaktadır, görselde verilen mesaja katılıyoruz lütfen evde kalalım pic.twitter.com/KuJaoyXMvV — Beyaz Masa Kayseri #EvdeKal (@BeyazMasaKYS) April 7, 2020

Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Twitter hesabından "zaruri ama bir o kadar da keyifli bir açıklama" yaptı:

"Sosyal medyada dolaşan Coffin Dance bilboard tasarımını çok beğendik ama Coffin Dance ile bir alakamız bulunmuyor. Montajı yapan arkadaşımızı tebrik ederiz. Yine de 'Evde Kal' mesajına uymaya devam edelim."

Zaruri ama bir o kadar da keyifli bir açıklama

Sosyal medyada dolaşan Coffin Dance bilboard tasarımını çok beğendik Ama Coffin Dance ile bir alakamız bulunmuyor. Montajı yapan arkadaşımızı tebrik ederiz Yine de #EvdeKal mesajına uymaya devam edelim pic.twitter.com/YUEVgBguuS — Kayseri Büyükşehir Belediyesi #EvdeKal (@KayseriBSB) April 7, 2020

İstanbul Sarıyer Belediyesi de bu tweetin altına benzer bir montajın kendilerine de yapıldığını "Bizde de yapılmışı var ama biz yapmadık." sözleri ile duyurdu.

Bizde de yapılmışı var ama biz yapmadık. pic.twitter.com/DDLMpArIxB — SARIYER BELEDİYESİ (@SariyerBelediye) April 7, 2020

Gana'da yine bir cenaze töreninde işler hiç planlandığı gibi gitmemiş, dansçılar kendilerini dansa çok fazla kaptırınca taşıdıkları cenazeyi düşürmüştü.