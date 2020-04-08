Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Sakarya'da karantinası tamamlanan öğrenciler evlerine gönderiliyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Polonya'dan getirilerek Sakarya'daki yurtta gözetim altında tutulan 211 kişi tahliye ediliyor.
Türkiye'ye 25 Mart'ta giriş yapan 211 kişi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Rahime Sultan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözlem altına alındı. Bu kişilerin 14 günlük karantina süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen, eldiven ve maske dağıtılan öğrenciler otobüslerle evlerine gönderiliyor.
Sakarya'da dün ve önceki gün aralarında öğrenci, kaymakam adayları, şoför ve işçilerin bulunduğu bin 289 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmişti.
Etiketler: sakarya karantina gözlem süresi gözetimSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 17:25
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