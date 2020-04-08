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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat iznine nasıl başvurulur? Seyahat izni e-Devlet…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıkladı. Şehirler arası seyahat yasaklandı mı? Seyahat izin belgesini kimler alabilir? Seyahat izni için nereye başvurulur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan” Bilim Kurulumuz hastalığımızın gelişimini anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlığımzı ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiyoruz.” dedi
30 büyükşehir ve Zonguldak’a araç girişi yasaklandı
Erdoğan “Attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehri ve Zonguldak ilimizi araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Büyükşehirlere araç giriş çıkış yasağını 15 gün süreyle uygulayacağız.”
Seyahat izin belgesini kimler alabilir?
Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı.
Seyahat izin belgesi artık e-devlet üzerinden alınabilecek. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden geldi.
“https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru?yeni=basvuru” linki üzerinden seyahat izin belgesine başvurulabilir.
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