Cumhurbaşkanı Erdoğan” Bilim Kurulumuz hastalığımızın gelişimini anbean takip ediyor. Cumhurbaşkanlığı olarak biz de bakanlığımzı ve kurumlarımızla birlikte tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiyoruz.” dedi