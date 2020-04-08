Ülkede yaşanan ekonomik durgunluğun ardından sayıları oldukça yükselen evsizler, hijyen kurallarına uyulmasının mümkün olmadığı cadde ve sokak kenarlarında yaşamak zorunda kalıyor.

Önemli noktalarında koronavirüsten korunmak için ''evde kal'' sloganının yazılı olduğu başkentin sokaklarını mesken tutan evsizlerin dramı, adeta ''hangi evde'' sorusunu gelip geçenlerin yüzlerine çarpıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir evsiz, parmağıyla Atina'nın en önemli meydanlarından Klathmonos'da kaldığı bankı göstererek, ''Benim gidecek bir yerim, kalacak bir evim yok. Evim burası.'' dedi.

Yaklaşık 1 yıldır sokaklarda yaşadığını belirten evsiz, "Her yerde 'evde kal' sloganını görüyorum. Sürekli ellerimizi yıkamamız gerektiği söyleniyor. Bizim bu hijyen kurallarına uymamız mümkün değil. Duş almayalı neredeyse bir ay oldu. Sadece başımı şu gördüğünüz çeşmede soğuk su ile yık ayabiliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Aynı meydanda kalan başka bir evsiz ise mülteci olduğunu söyledi.

Bazı sebeplerden dolayı göçmen kamplarına kabul edilmediğini anlatan evsiz, ''Ben zaten burada yaşamak istemiyorum. Almanya'ya gitmek istiyorum.'' diye konuştu.

Koronavirüsten korunmak için yapacak bir şeylerinin olmadığını aktaran evsiz, ''Her gün beş vakit namaz kılıp Allah'a dua ediyorum.'' dedi.

Dünya Doktorları evsizlere maske dağıtıyor

Öte yandan, Dünya Doktorları Derneği, Atina ve Pire'deki evsizlere maske, eldiven, sabun, antiseptik jel gibi kişisel hijyen malzemeleri dağıtıyor.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İngiltere, İtalya ve İspanya gibi Yunanistan'ın da koronavirüs konusunda evsizlerle ilgili yeterli önlem almadığına vurgu yapılarak, ''Devletin sırt çevirdiği insanların kendi sorumluluklarını almalarını nasıl bekleyebiliriz.'' denildi.

Evsizlerin yemek ihtiyacını gönüllüler karşılıyor

Atina'da, çoğu evsizin yemek ihtiyacı ise gönüllüler tarafından karşılanıyor.

Her gün yaklaşık bin porsiyon yemeğin çıktığı "Sosyal Mutfak" anlamına gelen "Koinoniki Kouzina", 2012 yılından beri kentteki evsizlere yemek v eriyor.

Başkentin merkezinde bulunan mutfağa gelemeyen evsizler için ise grubun gönüllüleri tarafından yemek götürülüyor.

81 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da şu ana kadar bin 832 vaka tespit edilirken, aralarında Batı Trakya'daki Türk azınlık mensubu 1 kişinin de bulunduğu 81 kişi hayatını kaybetti.