Batı Afrika'da, son yıllarda zenginlerin cenaze törenlerinde tabut, profesyonel dansçılar tarafından dans eşliğinde taşınıyor. Gana'daki benzer bir törende ise, işler hiç de planlandığı gibi gitmedi.

Gana'daki bir cenaze töreninde gerçekleşen olayda, cenaze müzik ve dans eşliğinde taşınırken, kendini dansa kaptıran ekip, tabuta hakim olamadı.

Cenazenin açılan tabuttan yere düşmesiyle merhumun yakınları şok içinde kaldı. Tabutu yere yuvarlayan ekip ise şaşkındı. Bir süre ne yapacaklarını bilmeden tabuttan uzaklaştılar. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Veda eğlencesi adı verilen ve yaygınlaşan uygulama, aslında ölen kişiyi iyi hatırlamak için yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber