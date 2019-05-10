Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, DEAŞ terörünün ardından bu kez PKK tehdidi ile karşı karşıya. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, tehlikeye dikkat çekti.

Salihi, PKK'nın, Sincar'da halk üzerinde uyguladığı "böl-zayıflat" taktiğini Telafer'de de hayata geçirmek istediğini söyledi.

Erşat Salihi, terör örgütü DEAŞ'tan kaçan Türkmenlerin, göç etmek zorunda kaldığını hatırlattı, şimdi de PKK'nın oluşan bu boşluktan faydalanmaya çalıştığını belirtti.

"Oyunu bozmak için, göç eden Telaferliler evlerine dönmeli"

Irak Türkmen Cephesi Başkanı, bu oyunun ancak giden Telaferlilerin evlerine dönmesi ile bozulabileceğini vurguladı. Irak merkezi hükümetine de, dönüşleri kolaylaştırmak için yeniden imar planını acilen uygulamaya alması çağrısı yaptı.

DEAŞ işgalinden önce, 450 bin nüfusu olan Musul'un Telafer ilçesinde, şimdi yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.

Kaynak: AA