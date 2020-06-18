• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı yakınması olanlar, COVID-19 tanısı veya temaslısı olanlar olta balıkçılığı yapmamalı. COVID-19 belirtisi taşıyanlar tıbbi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı.

• Balık tutulacak alana mümkünse yürüyerek, bisiklet ile veya özel araçla gidilmeli. Özel araçta şoför dahil en fazla 4 kişi olacak şekilde seyahat edilmeli. Seyahat boyunca şoför ve tüm yolcular maske takmalı.

• Olta balıkçıları maskelerini nemlenince yenisi ile değiştirilmeli. Maskeler lastiklerinden tutularak çıkarılmalı, tekrar takılırken lastiklerinden tutularak takılmalı. Maskenin dış yüzeyine dokunulmamalı.

• Maske takma çıkarma işlemi sonrasında el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Balık tutulacak yere gidilirken toplu taşıma araçları kullanılırsa en az 1 metre olan sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalı. Araç içinde sık dokunulan yüzeylere temas edilmemeye çalışılmalı.

• Eller mümkünse sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden balık tutarken eldiven takılmamalı.

• Balıkçılık malzeme tedariki sağlanan dükkanlara gidildiğinde maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyulmalı.

• Alınan malzemelere temas edildikten sonra ve çevre ile temas sonrası el hijyenine dikkat edilmeli. El yıkama olanağı bulunmuyorsa antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Gruplar halinde balık tutmak istenirse, alanın büyüklüğü göz önüne alınarak hareket edilmeli. En az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunmalı. Maske sürekli takılmalı.

• Balık tutulan alanda olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi eşyalar kişisel olmalı ve ortak şekilde kullanılmamalı.

• Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı.

• Göz, ağız ve buruna mümkün olduğu kadar dokunulmamalı.

• Kıyafetler en az 60 derecede normal deterjanla yıkanmalı.

