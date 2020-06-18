Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Maskesiz veya maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmamalı.

• Personel ve müşteriler dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı.

• Randevulu sistemle çalışılması teşvik edilmeli.

• Sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre, 3-4 adım olacak şekilde uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her yerde mesafeler yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Müşterilerden işyerine tek başlarına girmeleri istenmeli. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalı.

• Fokometre ve pupilemetre kullanılması sırasında, eller çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla çevreye dokunmadan cihazda sabit kalmalı. Mümkünse her hasta işleminde aletlerin elle tutulan kısımlarına tek kullanımlık kılıf takılmalı, takılamadığı durumlarda her hastadan sonra cihazın, üretici firma önerilerine göre temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Müşterilere ürün tanıtımında kullanılan kataloglar salgın döneminde kullanılmamalı.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı personel çalıştırılmamalı. Bu belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Müşteri departmanı ve atölyede çalışacak personelin çalışma yerleri sabit olmalı.

• Fokometre, pupillametre, odaklama terminali kullanımı ve gözlük çerçevesi deneme işlemleri ile ilgili inceleme süresi olabildiğince kısa tutulmalı.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Fokometre ve pupillametre kullanılması durumunda müşteri ile 1 metreden yakın mesafe olabileceğinden tıbbi maske, yüz koruyucu veya koruyucu gözlük kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra ellerini temizlemeli.

• Göz ile ilgili muayeneler sırasında optisyenler, her hasta için tek kullanımlık steril olmayan eldiven giymeli. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası eldiven çıkartılmasını takiben eller 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı ya da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Aynı eldiven ile diğer bir işleme geçilmemeli ve çevreye dokunulmamalı. Her hastadan sonra eldivenler atılmalı.

• Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay ve kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı. Bu alanlar sık sık havalandırılmalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan müşteriler iş yerine alınmamalı.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalı.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Müşteriler tarafından denenen gözlük çerçeveleri yerine konulmadan önce yüzde 70 alkol ile dezenfekte edilmeli. Müşterilerin dokunduğu ayna ve diğer yüzeyler de dezenfekte edilmeli.

• Müşteriler iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalmalı. Müşterilere içecek ikramı yapılmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• İş yerlerinin özellikle sık dokunulan yüzeylerinin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilmeli ve bir dakika kuruması beklenmeli.

• Çalışma tezgahları, ekipmanları ve aletleri her müşteriden sonra düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Optisyenlik müesseselerinde yer alan atölyelerde bulunması gerekli olan cam kesme taşları, kanal açma makinesi, çerçeve ısıtıcısı, matkap, küçük el aletleri, pens ve el takımı gibi araçların mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılması sağlanmalı. Bu durum söz konusu olmadığında ise yüzde 70’lik alkol ile silinerek dezenfekte edildikten sonra kullanması sağlanmalı.

• Denenen ürünler ve ortam için ultraviyole ışınları uygulanmamalı. Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa, dokunulan yüzeyler yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalı ve sık aralıklarla temizlenmeli.

