Kurslar açılmadan önce alınması gereken önlemler:

• Kurs binalarında görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalı. Sosyal mesafenin korunması için yönlendirme ve yer işaretlemesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmalı.

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Kurslarda ateş ölçer, maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmeli.

• Kurs binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalı. Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin; özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli.

• Dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması sağlanmalı.

• Kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin, adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul, kantin vb. alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlenmeli.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurs binalarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

Kurslar açıldıktan sonra alınması gereken önlemler:

• Binaya girişte personel ve kursiyerler/adaylar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalı. Maske takmayanlar içeri alınmamalı.

• Bina girişinde ateş ölçümü yapılmalı. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personel ya da kursiyerlerde eğitim sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personel ve kursiyerlerin, adayların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel ve kursiyerlerin/adayların el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Uygulamalar sırasında eğitici ile kursiyerler/adaylar arasında sosyal mesafenin korunması mümkün olmuyorsa hem eğitici hem de kursiyer yüz koruyucu veya gözlük kullanmalı.

• Teorik ve uygulama eğitimleri ile sınavlarında, her faaliyet öncesi ve sonrasında her türlü eşya, araç ve gereçler özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Kurs binasında bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalı. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler tercih edilmeli.

• Teorik dersler mümkünse online yapılmalı. Online ders mümkün olmadığında dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmeli ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalı. Kursiyerlerin sınıftaki yerleri sabit olmalı.

• Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler alınmalı.

• Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmeli.

• Teorik ve uygulama sınavları öncesinde sınava katılan kursiyerler, adaylar ile görevli personelin ateşi ölçülmeli. Sınav girişinde ateşinin yüksek olduğu tespit edilenler ve öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar sınava alınmamalı, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Sınavda görevli olanlar ile kursiyerlerin ve adayların, kurum bahçesinde beklemeleri sırasında, sınav binasına giriş-çıkışlarında ve sınav boyunca maske kullanımıyla sosyal mesafe kurallarına uymaları sağlanmalı.

• Teorik sınavlarda oturma düzeni kursiyerler ve adaylar arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde olmalı. Bu mesafe sağlanırsa teorik sınav sırasında maske takılmayabilir.

• Sınavlarda kullanılacak kalem, kalemtıraş, silgi vb. araçlar kişiye özel olmalı, ortak kullanımdan kaçınılmalı.

• Uygulama sınavı esnasında, alanda sadece sınav görevlileri ile kursiyerlerin ve adayların bulunması sağlanmalı. Uygulama sınavı sırasında eğiticiyle aralarındaki sosyal mesafenin korunması mümkün olmuyorsa maske takılmalı. Ayrıca hem eğitici hem de kursiyer yüz koruyucu veya gözlük kullanmalı.