Alınması gereken genel tedbirler:

• Millet kıraathanelerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Girişte ve içerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Millet kıraathaneleri giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.Girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Millet kıraathanelerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• Millet kıraathanelerine okuma salonundaki ve internet alanlarındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalı. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, karşılıklı oturma yapılacaksa çapraz oturma tercih edilmeli.

• Kıraathane ziyaretçileri ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunmalı.

• SARS CoV-2’nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı materyalde virüs saptanmadı. Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yok. Kitaplara temas öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterli.

• Her misafirin ortak kullandığı kitap, dergi ve gazetelerle temasından önce ve sonra el antiseptiği kullanması sağlanmalı.

• Okuma/çalışma bankolarında 1 metre mesafenin korunamadığı şeffaf materyalden oluşan bir bariyer yerleştirilerek çalışanlar ve kullanıcılar arasındaki temas önlenmeli.

• Kullanıcıların çalışma, oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli. Yiyecek ve içecek tüketimi varsa kafeteryalardaveya dış alanlarda yapılmalı. Bu alanlarda yiyecek ve içecek tüketimine izin veril ecekse “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Korunma Önlemleri Rehberi'ne göre düzenlenmeli.

• Kullanıcıların ödeme ihtiyacı olduğunda tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Ziyaretçiler için alınan önlemler:

• Yoğunluğu önlemek adına millet kıraathaneleri ziyaretçileri, mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalı.

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan, içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalı.

• Millet kıraathanelerinde okuma salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli ve oturma kapasitesinin yarısını geçmemeli.

• Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalı.

• Millet kıraathanelerine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalı. İçeride maske çıkarılmamalı.

• Ziyaretçiler el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

Çalışanlar için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan ve gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay ve kahve içilirken maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Millet kıraathanelerinin hijyeni için alınan önlemler:

• Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, sandalyeler, bilgisayar malzemeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Ziyaretçiler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 derecede yıkanması önerilir.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı.

• Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemi bulunan millet kıraathanelerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.