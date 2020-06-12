Alınması gereken genel tedbirler:

• Kaplıcalar mümkünse randevu ile çalışmalı. Yapılan bütün işlemler (tarih, hizmet eden personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalı.

• Kaplıca alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablo ve pano görünür yerlere yerleştirilmeli.

• Kaplıca alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Kaplıcalarda ağız, burun ve yüze yakın temas içeren masaj, peloidoterapi gibi uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalı.

• Kaplıcalarda toplu egzersiz, inhaloterapi gibi uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalı.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmeli.

• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalı.

• Kaplıcalarda otel, apart otel vb. konaklama tesisi olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri”ne uyulmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalı.

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalı.

• Personele günlük ateş ölçümü yapılmalı. Ateş 38 derece üzerinde, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü buharlı ortamlar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli.

• 1 metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

Sağlık personeli için alınan önlemler:

• Sağlık personeli muayene, tıbbi müdahale gibi COVID-19 açısından riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalı.

• Sağlık personeli tıbbi maske takmalı. Aerosol oluşturan işlemler sırasında da FFP2/N95 maske; ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanılmalı.

• Sağlık personeli kaplıcayı kullanan kişileri COVID-19 semptomları açısından günlük olarak takip etmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve temaslısı olan kişiler kaplıcaları kullanmamalı. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş derece üzerindeki öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Kişiler en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılmalı.

• Sosyal mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyolar biri boş bırakılarak kullanılmalı.

• Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, soyunup giyinirken, ya da dinlenirken kişiler maske takmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi ve kullanması teşvik edilmeli. Havlular kişiye özel olmalı. Havlu, bornoz, peştemal vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Kaplıca havuzu ve sıra banyosu çevresindeki plastik ve metal yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunulmamalı.

• COVID-19 temas riskini artıracağından kaplıca havuzu ve sıra banyosunda uzun süre kalınmamalı.

• COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar havuz ve banyolara alınmamalı.

• Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından ebeveyn gözetiminde havuz ve banyoları kullanmalı.

Ortam düzenlemesi için öneriler:

• Kaplıcalarda COVID-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalı.

• Kaplıcalarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalı.

• Kaplıca girişinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı ve engelleyici koyulmalı.

• Bütün kullanım alanlarında, özellikle havuz girişlerinde kullanıcıların duş alabilmelerini ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler bulunmalı ve kullanımı zorunlu hale getirilmeli.

• Kaplıca havuz alanlarında, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli.

• Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı.

• Sıra banyosu, duş yerleri gibi yerler her kullanımdan sonra su ve deterjanla temizlenmeli. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olmalı.

• Havuz kenarında yeme-içme olmamalı.

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir ve silinebilir minderler tercih edilmeli ve her kullanımdan sonra temizlenmeli.

• Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli kabinler her kullanımdan sonra temizlenmeli.

• Fizik tedavi birimlerinde kullanılan cihazlar sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde en az 1 metre aralıklı olarak yerleştirilmeli.

• Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli, odalarda çoklu kullanıma izin verilmemeli.

• İşletme tarafından sunulan peştamal, bornoz ve havlular ambalajlı olmalı. Kullanıldıktan sonra en az 60 derecede yıkanmalı.

• Aynı anda birden fazla kişinin katıldığı tedaviler (inhalatoryum, egzersiz, fizik tedavi uygulamaları vb.) yapılmamalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Kaplıca içindeki mekanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalı. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı ekranlı rehabilitasyon cihazları, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her kullanımdan sonra uygun temizliği yapılmalı.

• Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmeli.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilmeli.

• Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek şekilde planlama yapılmalı.

• Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalı.

• Duş, kabin, tuvalet vb. kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırma temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalı.

