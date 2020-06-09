Alınması gereken genel tedbirler:

• Gençlik merkezlerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Gençlik merkezlerine gelenlerin giriş ve çıkış saatleri kaydedilmeli.

• Gençlik merkezleri girişinde ateş ölçümü ve semptom sorgulaması ile maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmeli. Ateş ölçümü yapacak personel maske ve yüz koruyucu kullanmalı.

• Gençler ve ailelerinin COVID-19 semptomları konusunda eğitim almaları sağlanmalı.

• Gençlik merkezlerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• Gençlik merkezlerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı. Girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Gençlik merkezlerinde yer alan okuma salonları, kurs odaları, toplantı ve etkinlik alanları, spor salonlarında yapılacak faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre planlanmalı.

• Gençlik merkezlerinde toplu olarak kullanılan yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmeli. Etkinlik aralarındaki sürelerde koridorların kalabalık olmaması sağlanmalı.

• Gençlik merkezlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı. Etkinliklerin planlanmasında da bu durum göz önüne alınmalı.

• Gençlik merkezlerinde okuma/çalışma salonlarında, kurs odalarında ve internet alanındaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalı.

• Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmeli.

• Gençlik merkezi içinde kütüphane bulunması durumunda kitap ödünç alma alanlarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı. Kullanıcıların ortak kitap, dergi ve gazetelerle temasından önce ve sonra el antiseptiği kullanması sağlanmalı.

• Gençlik merkezlerinin koridorları, odaları ve spor salonlarında su dışında içecek ve yiyecek tüketilmesine izin verilmemeli.

• Kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalı. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalı.

• Gençlik merkezlerinde yer alan spor salonunda kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Gençlik merkezlerinin spor salonlarında sosyal mesafe en az 2 metre olmalı.

• Yakın temas gerektiren sporlar yapılmamalı. Temas gerektirmeyen sporlar ise en az 1,5 metre sosyal mesafe koyularak yapılmalı.

• Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı.

• Spor salonunu kullanacak gençlerin kişisel eşyalarını kendilerinin getirmesi sağlanmalı.

• Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve tek kullanımlık kağıt havlular bulunmalı.

• Gençlik merkezlerinde spor salonları açıldığında “COVID-19 Kapsamında Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” dikkate alınmalı.

• Gençlik merkezinde bulunan mescitlerde kalabalık oluşturulmamalı. Vakit namazları bireysel kılınmalı. Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı ve mesafe işaretlemeleri yapılmalı. Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalı. Seccade ve tespih kişiye özel olmalı.

• Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• COVID-19 belirtisi olan, tanısı alan veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Maske değiştirmeden önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• İdari ofislerde çalışan personel “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uymalı.

• Personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli. Belirlenen kapasite kadar personel aynı anda kullanmalı.

Öğrenciler için alınan önlemler:

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı.

• Gençler, merkezde bulundukları süre diğer insanlarla aralarında sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumalı.

• Gençlik merkezine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalı. İçeride maske çıkarılmamalı.

• Gençler merkeze girdiğinde el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Belirti gösteren gençlerin, tıbbi maske takılarak en kısa sürede aileleri ile iletişime geçilmeli. Hemen sağlık kurumuna yönlendirilmeli. Bu süre içinde diğer gençler ve personel ayrı bir yerde mümkünse ayrı bir odada tutulmalı.

• Hasta genç, izolasyon süresi sonlanmadan merkeze dönmemeli.

• Gençler gün boyu aynı kurs odalarında ders görmeli, oda değişikliği yapılmamalı. Değişiklik zorunlu ise odaların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalı.

Gençlik merkezlerinin hijyeni için alınan önlemler:

• Merkezlerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar masaları, bilgisayar klavyeleri, telefon, ders araç gereçleri, spor malzemeleri ve diğer cihaz yüzeyleri vb. sık dokunulan yüzeyler her kullanıcı sonrası yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonları sağlanmalı.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 derecede yıkanması öneriliyor.

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı.

• Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Mescitlerde bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, sık sık havalandırılmalı. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kağıt havlu bulundurulmalı.

• Kapı ve pencereler açılarak sık sık havalandırma yapılmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan gençlik merkezlerindeki bölümlerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

