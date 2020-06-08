Alınması gereken genel önlemler:

• Çay bahçelerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Çay bahçelerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmalı.

• Çay bahçelerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı, müşteriler sırayla içeri alınmalı. Sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli. Kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalı.

• Çay bahçelerine maske takılarak girilmeli, çay bahçesinde de maske takılması sürdürülmeli. Maskesiz gelen müşteriler için maske bulundurulmalı.

• Çay bahçesinde müşterilerin ve çalışanların el hijyenini sağlamalarına yönelik olanaklar sağlanmalı.

• Çay bahçelerinin kapasitesi çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmeli.

• Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, sandalyeler arası ise 60 cm olacak şekilde düzenlenmeli. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunmalı.

• Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve oturulmamalı.

• Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimetreden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya iki masa birleştirilerek kullanılmalı. Böylece karşılıklı oturma mesafesi artırılmalı.

• Masa ve sandalyeler her müşteri sonrasında deterjanlı bezle, sonrasında da

yüzde 70’lik alkolle silinmeli.

• Masa örtüsü kullanılmamalı, kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilmeli.

• Servis sadece personel tarafından yapılmalı ve servis esnasında sosyal mesafe korunmalı, temastan kaçınmalı.

• Çay ve kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanmalı.

• Çay bahçelerinde yiyecek ve içecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis alanları “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi” uyarınca düzenlenmeli.

• Yoğun el teması olan çok sayıda materyal bulundurması sebebi ile yüksek bulaşma riski bulundurduğundan dolayı kartlı ve taşlı oyunlar oynanmamalı.

• Çay bahçelerinde oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunamayacağı toplantı, eğlence vb. toplu organizasyonlar düzenlenmemeli.

• Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmeli.

• Çay bahçelerinin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı.

• Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.

Müşteriler için önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı kişiler çay bahçesine alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Müşteriler çay bahçesine girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride

COVID-19 açısından uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeleri okumalı ve belirtilen kurallara uymalı.

• Müşteriler ile çalışanlar arasında sosyal mesafe korunmalı.

• Çay bahçesine girmeden önce maske takılmalı. İçeride maske çıkarılmamalı.

• Müşterilerin el hijyenine dikkat edilmesi sağlanmalı. Eller yüze değdirilmemeli. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalı. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı. COVID-19 belirtileri olan, tanısı alan veya temaslısı olan çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar personelin aynı anda kullanımı sağlanmalı.

• Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Çay bahçelerinde genel temizlik her gün düzenli olarak su ve deterjanla yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmamalı ve genel temizlik yapılmalı.

• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli.

• Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

• Çay bahçelerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanmalı. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilir.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Kapalı alanı bulunan işletmelerde, kapalı alanların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.