• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar açık alanda bile olsa yürüme alanlarını kullanmamalı.

• COVID-19 belirtisi olanlar tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurmalı.

• Yürüme alanına kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet ile veya özel araçla gidilmeli. Özel araçta en fazla şoför dahil 4 kişi olacak şekilde seyahat edilmeli. Seyahat boyunca şoför ve tüm yolcular maske takmalı.

• Maskeler nemlenince yenisi ile değiştirilmeli. Değişim sırasında maskeler lastiklerinden tutularak çıkarılmalı, tekrar takılırken lastiklerinden tutularak takılmalı. Maskenin dış yüzeyine dokunulmamalı maske takma çıkarma işlemi sonrasında el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Yürüme alanına gitmek için toplu taşıma kullanılır ise en az 1 metre olan sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalı. Araç içinde kapı kolu, kolçak, tutamaç gibi sık dokunulan yüzeylere temas etmemeye çalışılmalı, temas edilmesi halinde el antiseptiği veya yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Eller mümkünse su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalı. El yıkama olanağı olmaması durumunda el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Kişiler arasında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde korunarak aktivite gerçekleştirilmeli.

• Yürüme alanında (koşu yapanlar hariç) maske takılmalı.

• Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini artırabileceği için eldiven kullanımı önerilmemekte.

• Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalı.

• Yürüme alanlarında bank, spor aleti vb. yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az yapılmalı.

• Deniz kenarında hem yürüme alanı hem balık tutma alanı olarak kullanılan yerlerde, balık tutanların arasındaki mesafe en az 2 metre olmalı.

• Gözlere, ağız ve buruna mümkün olduğu kadar dokunulmamalı.

• Yürüyüş kıyafetleri en az 60 derecede normal deterjanla yıkanmalı.