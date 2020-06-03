Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Müşteriler ve çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uymalı, kişisel hijyene dikkat etmeli ve maske kullanma kurallarına uymalı.

• Kahve ve kıraathane girişine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Kahve ve kıraathanelerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalı.

• Kahve ve kıraathanelerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konularak düzenli olarak boşaltılmalı.

• İçeri maskesi olmayan müşteri ve çalışan alınmamalı. İçerde maske takmaya devam edilmeli.

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.

• Bulaşma riski yüksek olduğundan okey, briç, iskambil, tavla vb. oyunlar oynanmamalı.

• Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, sandalyeler arası ise 60 cm olacak şekilde düzenlenmeli. Şayet grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapılırsa diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunmalı.

• Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmamalı.

• Karşılıklı oturmada eni 70 santimetreden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya iki masa birleştirilerek karşılıklı oturma mesafesi artırılmalı.

• Bütün masa düzeni kuralları, masa şekline bakılmaksızın her masa için uygulanmalı.

• Masa ve sandalyeler her müşteri sonrasında yüzde 70’lik alkolle silinmeli, masa örtüsü kullanılmamalı. Eğer kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilmeli.

• Servis personeli, servis esnasında mesafeyi korumalı ve temastan kaçınmalı.

• Kişiler içeceklerini çay ocağından kendileri almamalı.

• Çay, kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanmalı.

• Mutfak, çay ocağı ve servis alanları COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kafe ve restoranlar için hazırlanan rehbere göre düzenlenmeli.

• Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı. Müşteri kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmeli. Kapasite bilgisi girişte görülebilir bir yere asılmalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı kişiler kahve ve kıraathaneye alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan kurallar okunmalı ve uyulmalı.

• Çalışanlar ve müşteriler arasındaki sosyal mesafe korunmalı.

• İçeri girmeden önce maske takılmalı. İçerde maske çıkarılmamalı.

• Kahve ve kıraathaneye girerken el antiseptiği kullanılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan ya da gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar, tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli.

• Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için kahve ve kıraathanelerde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Kahve ve kıraathanelerde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli.

• Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

• Özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilir.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı.

• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı. Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kahve ve kıraathanelerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Kahve ve kıraathaneler sık sık havalandırılmalı.

