Yolcular için alınan önlemler:

• Havaalanını kullanacak yolcuların sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve kişisel koruyucu donanımlarını kullanması zorunlu. Buna uymayan kişiler havaalanına ve uçağa kabul edilmez.

• Havaalanına ulaşım için kullanılan özel toplu taşıma servislerinde seyreltilmiş oturma düzeni ile sosyal mesafe uygulaması (en az 1 metre) çerçevesinde yolcu taşınması sağlanmalı.

• Havaalanına ulaşım için özel toplu taşıma servislerini kullanacak olan yolcuların maskesiz servis kullanımına izin verilmemeli.

• Havaalanını kullanan yolculara termal kamera ve/veya temassız ısı ölçer ile vücut sıcaklıkları ölçülmeli.

• Refakatçi zorunluluğu olan yolcuların refakatçisi haricindekilerin terminal binalarına girişlerine izin verilmemeli.

• Sağlık Bakanlığınca havayolu seyahatine uygun olmadığı belirlenen ve isimleri bildirilen yolcular taşınmamalı.

• Riskli bölgelerden gelecek yolcular için sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirlere ilaveten teması minimuma indirmek amacıyla, fiziki şartların elverdiği durumlarda diğer yolculardan farklı giriş çıkış noktalarının kullanımı sağlanmalı.

• Riskli bölgelerden gelen yolcuların termal kamera/ateş ölçümleri terminal girişinde yapılmalı. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan yolcular tıbbi maske takılarak havaalanı sağlık birimine yönlendirilmeli.

• Havayolunu kullanacak yolculardan COVID-19 ile ilgili kişisel bilgiler Sağlık Bakanlığı ve gerektiğinde üçüncü ülkeler ile paylaşılmak üzere havayolu tarafından istenmeli. Yanlış beyanda bulunanlar hakkında genel müdürlükçe cezai yaptırımlar uygulanmalı ve uçuşa izin verilmemeli.

Personel için alınan önlemler:

• Pandemi süresince çalışanların kullanması gereken kişisel koruyucu donanımların kurum/kuruluşlarca temin edilmesi ve kullanımı sağlanmalı.

• Yolcu ve bagajları ile yakın temasta bulunacak personel için kişisel koruyucu donanımlar (Tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gözlük) işveren tarafından temin edilmeli ve personel tarafından görevde olduğu sürece kesintisiz kullanılmalı.

• Operasyonların aksamadan düzenli ve emniyetli devamını sağlamak amacıyla görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının tamamen yerinde olması gerektiğinden ihtiyaç bulunması halinde personelin eğitimleri tazelenmeli ve moral motivasyon yönünden desteklenmesi sağlanmalı.

• Personele COVID-19 için kişisel korunma ve yolcu ile temaslarını ne şekilde sağlayacaklarına ilişkin hijyen, enfeksiyon kontrol önlemleri eğitimi verilmeli.

• Çalışanlara havaalanı ana girişinde (Nizamiye) veya terminal binalarına girişlerinde termal kamera ve/veya temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklık ölçümü uygulanmalı. Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı olan çalışanlar tıbbi maske takılarak havaalanı/yerel sağlık birimine yönlendirilmeli.

• Personelin görev ve dinlenme mahallerinde standartlara uygun el antiseptiği bulundurulmalı.

• Personelin kullandığı araç, gereç, donanımın (telsiz, el dedektörü vb.) dezenfeksiyon personelin bizzat kendisince veya görevlilerce yapılması sağlanmalı.

• Havaalanına ait tüm tesisler ve terminal binasında en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınmalı.

• Terminal binaları ve çalışılan mahaller havalandırılmalı.

• Kişisel teması en aza indirgeyecek şekilde mümkün olduğunca online check-in ve ödemelerin temassız kartlarla yapılmasının özendirilmeli.

• Check-in kontuarı, yeme içme alanları, danışma ofisleri, boarding kontuarı vb. yerlerde yolcu ile çalışanın karşı karşıya kaldığı alanlarda veya ihtiyaç duyulabilecek her türlü alanda yapılacak risk analizleri doğrultusunda pileksiglass bariyer veya ayraç oluşturulması sağlanmalı.

• Toplu olarak bulunulacak alanların kullanımı risk durumuna göre kısıtlanmalı. Bu çerçevede; çocuk oyun alanları, sigara odaları ve ibadethanelerde sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler alınmalı veya gerek görülmesi halinde kapatılmalı.

Kontrol noktalarında uygulanacak tedbirler:

• Yolcuların kullanabilmesi için kontrol noktası öncesinde ve sonrasında el antiseptiği yerleştirilmeli.

• Yolcu ve personelin sıklıkla kullandığı malzemelerin dezenfeksiyonu periyodik olarak yapılmalı.

• Yolcular taramadan geçmeden önce üzerlerinde bulunmaması gereken maddelerin bırakılması hatırlatılmalı. Cihazlar sosyal mesafenin korunmasına uygun şekilde yerleştirilmeli.

• Kontrol noktasından yolcu ve personel geçişlerinde seyahat dokümanı, kimlik kartı, havalimanı giriş kartı gibi dokümanlara gerekmedikçe dokunulmayarak, gerekli görülmesi halinde eldiven kullanılmalı.

• Elle arama sonrası personelin eldiven değiştirmesi sağlanmalı.

• Tarayıcı personel ve cihaz kontrollerinde bulunan personel tıbbi maske ile yüz koruyucu siper kullanmalı.

Terminal içinde alınan önlemler:

• Özellikle yolcu/personel kullanımındaki mahallerin kapıları, fiziki imkanlar elverdiği ölçüde otomatik açılır/kapanır hale getirilmeli.

• Yolcuların temasının çok olduğu kapı kolu, ekranlar, tırabzanlar, asansör butonları, kontuar üstleri, yürüyen bantların tutacakları, yiyecek içecek alanlarındaki masalar gibi sık temas edilen yerler ile diğer alanların günde 4 kereye kadar temizliği sağlanmalı.

• Dokunmatik ekranlar ve sıklıkla temas edilen yüzeyler, dezenfektan özellikli kimyasallarla sıklıkla temizlenmeli.

• Tuvalet zeminleri, taşları, pisuvarlar önce su ve deterjanla standart olarak temizlenmeli. Sonrasında ise, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenmeli.

• Tuvalet temizliği, çöplerin boşaltılması, tuvalet lavabolarının temizliği, tuvalet kapı kolları, sifonlar vb. yerlerin temizlik sıklığı artırılmalı.

• Halı yüzeylerinin haftada üç gün vakumlu temizleyici ile temizlenmesi yeterli. Yolcu trafiği yoğun olan alanlar sık sık vakumlanarak temizlenmeli.

• İmkanlar dahilinde biniş kartlarının (Boarding pass) basılı olarak verilmesi uygulaması yerine SMS/QR Code, Elektronik check-in uygulamalarına geçilmesi teşvik edilmeli.

• Check-in kontuarlarında yolcu kimlik kontrolünde, görevlinin yolcuyla temasını önleyecek şekilde TC kimlik kartının uzaktan temassız okutulmasına ilişkin teknolojilerin uygulamaya konulması teşvik edilmeli.

• Atıkların alınma sürelerinin kısaltılması sağlanmalı.

• Yeme içme mahallerinde basılı menülerin kaldırılması, online/dijital ekran veya mobil ortamda müşteriye menü sunulmasının sağlanması teşvik edilmeli.

• Yeme içme mahallerinde tek kullanımlık çatal-bıçak-tabak, baharat, bardak vb. ile servis yapılmalı.

• Her bir kullanıcının kullanımından/ayrılmasından sonra yüzeyler en az yüzde 70 oranlı alkolle temizlenmeli.

• Yeme içme mahallerinde otomatik sensörlü el dezenfektanı bulundurulmalı.

• Servis masalarında ve müşteri hizmetlerinde tüm ortak alanlarda sosyal mesafenin korunması sağlanmalı.

• Herhangi bir toplu eğlence aktivitesi düzenlenmesine izin verilmemeli.

• Gelen/giden yolcu karşılama/uğurlama alanlarındaki oturma grubu sayısı azaltılmalı ve uçuşla ilgisi olmayan insan trafiğinin önüne geçilmeli.

• Sosyal mesafeye ilişkin işaretlerin ve bildirimler görünür şekilde yerleştirilmeli ve ihtiyaca göre belirli aralıklarla en az 2 lisanda (Türkçe-İngilizce) uyarı anonslarının yapılmalı.

• Asansörlerde yüzde 30'dan fazla kapasite kullanımına izin verilmemeli.

• Terminal genelinde tüm yolcu oturma gruplarında, yolcu salonlarında (Gates) sosyal mesafeye göre ayarlamalar yapılmalı. Oturma grupları üzerine gerekli işaretlemelerin yapılması sağlanmalı.

• Satış yapılan mağazalarda çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman kullanımı zorunlu tutulmalı.

• Yüz yüze hizmet verilen kasiyer bölümleri ve sipariş alınan yemek servis alanları gibi yerlere ilişkin yapılacak risk analizleri doğrultusunda pileksiglass seperatörle tedbir alınması sağlanmalı.

Hijyen konusunda alınan önlemler:

• Tuvaletlerin periyodik olarak otomatik/manuel dezenfekte edilmesi ile bu işin titizlikle takibine ilişkin çizelgelerin kontrolü sağlanmalı.

• Yolcuların aprona çıkışında ve uçağa/yolcu köprüsüne binişinde yolcu hizmetleri memuru aracılığı ile sosyal mesafeye uyularak yönlendirilmesi sağlanmalı.

• Uçuş bilgi ekranlarında COVID-19’a ilişkin yolcuların alması gereken ve havaalanlarında alınan önlemlere dair bilgiler yayınlanmalı.

• Terminallerde hava perdesi kullanılmamalı.

• Körük havalandırmaları sürekli çalıştırılmalı, geçiş koridorlarının havalandırılmasının yolcu geçişi sırasında dışarıdan temiz hava gelecek şekilde artırılmalı.

• Havalandırmalar (tüm alanlarda) dışarıdan temiz hava gelecek şekilde çalıştırılmalı.

• Bagaj alım bölümünde, konveyörlerin bulunduğu bölümde yolcuların sosyal mesafeye uyarak bagajlarını almalarını zorunlu kılacak düzenlemeler yapılmalı.

• Bebek bakım odaları her kullanım sonrası tuvalet alanları için önerilen temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına göre işleme tabi tutulmalı.

• Hareket yeteneği kısıtlı yolcular için kullanılan tekerlekli sandalye vb. taşıyıcıların düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılmalı.

