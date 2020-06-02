Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalı.

• İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanmalı ve protokol kamu kurumlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenmeli.

• Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalı.

• Tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini alınmalı. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planları hazırlanmalı. Tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli.

• Kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalı.

• Misafirler ile personelin kolayca görebileceği yerlere COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar konulmalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Valeler tarafından eldiven kullanılmamalı, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmeli.

• Valeler araçlara maskesiz binmemeli.

• Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü

uygulanmalı. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalı.

• Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalı ve misafirlerin ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanmalı.

• Maskesiz müşteri içeri alınmamalı. Misafirin yanında yoksa kendilerine verilmek üzere maske bulundurulmalı.

• Asansörlerin içine birer metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı.

• Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi sağlanmalı.

• Personel için termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılmalı.

• Personel ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi maske kullanmalı. Maskeler gün içinde nemlendikçe mutlaka değiştirilmeli.

• Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilmeli.

• Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmeli. Gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmalı.

• Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek uygulanması izlenmeli.

• Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalı.

Yemek salonları için alınan önlemler:

• Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmeli.

• Sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalı.

• Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenmeli. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki mesafe 1,5 metre olacak şekilde yapılmalı.

• Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve oturma düzeni oluşturulmamalı.

• Karşılıklı oturmada eni 70 santimetreden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin artırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalı.

• Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalı.

• Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen göstermeli.

• Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak personeli tarafından sunulmalı.

• Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kaldırılmalı veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalı.

• Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalı. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılmalı.

• Mümkün olduğunca temassız ödeme alınmalı. Temaslı POS cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın yüzde 70’lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalı.

Mutfak için alınan önlemler:

• Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanmalı.

• Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulmalı.

• Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girememeli.

• Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalı.

• Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmeli.

• Hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemeli.

• Mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının hijyeni düzenli olarak sağlanmalı.

• Tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi servis malzemeleri bulaşık makinasında yıkanmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Bu imkan yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık silinmeli.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk; lavabolar, musluk başlıkları, kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli.

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve devamlı suretle sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı.

• Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanmalı, işlem sonrası kullanılan malzemeler çöpe atılarak el hijyeni sağlanmalı.

• Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak tek kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı.

• Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, POS cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık temizlenmeli.

• Klimalar yüzde 100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalı. Vantilatörler ise kullanılmamalı. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırma sağlanmalı.

• Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmamalı. İşletmelerin açık alanlarındaki oyun grupları sık aralıkla dezenfektan ile silinmek şartıyla hizmete açılabilir. Bu alanlarda oyun havuzu topları gibi sürekli silinmesi mümkün olmayan küçük materyaller bulundurulmamalı.

