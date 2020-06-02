Spor salonları ve merkezlerinde alınması gereken önlemler
Gerekli önlemlerin alınmaması halinde koronavirüsün yayılma olanağı bulacağı yerler arasında spor salonları ve merkezleri de var. Bu durumu engellemek için hazırlanan rehber hayli ayrıntılı.
Çalışma sürecine yönelik önlemler:
• Spor salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.
• Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalı.
• Kapasite, spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.
• Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusu. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.
• Koşu bandı, bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.
• Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşması için dış kapıya içeriye girilmesini önleyecek basit bir engelleyici konulmalı.
• Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilmeli. Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kayıt altına alınmalı.
• Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı.
• Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım
merkezi çalışanlarının, çalıştıkları ortama bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.
• Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlarda sosyal mesafe en az 2 metre olarak korunmalı.
• Maskesiz müşteri alınmamalı. Spor salonunda da maske takılmaya devam edilmeli.
• Kafe tarzı yeme içme bölümleri, Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet vermeli.
• Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı.
• Spor salonuna misafir alınmamalı.
• Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemeli.
• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.
• Her müşteri için tek kullanımlık malzeme bulundurulmalı. Bu malzeme sağlanamadığında, her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı.
• Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalı.
• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.
Müşteriler için alınan önlemler:
• Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar spor salonlarına alınmamalı.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı spor salonlarına alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.
• Müşteriler randevu ile spor salonuna gitmeli ve randevu saatine uymalı.
• Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre sosyal mesafeye uyulmalı.
• Spor salonuna giderken kişisel havlu, mat vb. malzemeler götürülmeli. Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmalı.
• Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalı.
• Spor salonuna girmeden önce maske takılmalı.
• Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmamalı.
• Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.
• Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.
• Spor sırasında eller yüze değdirilmemeli. Kişisel havlu kullanılmalı.
• Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalı.
Personel için alınan önlemler:
• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri
hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.
• Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı. Bu belirtiler gelişen COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.
• Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalı.
• Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.
• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.
• Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Bu alanlarda yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.
Spor salonu hijyeni için alınan önlemler:
• Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmeli.
• Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.
• Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmamalı ve genel temizlik yapılmalı.
• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.
• Spor salonlarının temizliğinde özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.
• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.
• Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.
• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilir.
• Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı.
• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.
• Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalı.
• Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar yapılmalı.
• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı.
• Spor salonları sık sık havalandırılmalı. Havalandırma, temiz hava sirkülasyonunu sağlanacak şekilde düzenlenmeli.
- 17:51
- 17:48
- 17:53
- 17:41
- 17:43