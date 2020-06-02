Çalışma sürecine yönelik önlemler:

• Spor salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Kapasite, spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın teması söz konusu. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalı.

• Koşu bandı, bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli.

• Müşteriler randevu ile kabul edilmeli. İçeride kalabalık oluşması için dış kapıya içeriye girilmesini önleyecek basit bir engelleyici konulmalı.

• Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilmeli. Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kayıt altına alınmalı.

• Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı.

• Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım

merkezi çalışanlarının, çalıştıkları ortama bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.

• Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlarda sosyal mesafe en az 2 metre olarak korunmalı.

• Maskesiz müşteri alınmamalı. Spor salonunda da maske takılmaya devam edilmeli.

• Kafe tarzı yeme içme bölümleri, Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet vermeli.

• Egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalı.

• Spor salonuna misafir alınmamalı.

• Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemeli.

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.

• Her müşteri için tek kullanımlık malzeme bulundurulmalı. Bu malzeme sağlanamadığında, her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalı.

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar spor salonlarına alınmamalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı spor salonlarına alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Müşteriler randevu ile spor salonuna gitmeli ve randevu saatine uymalı.

• Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre sosyal mesafeye uyulmalı.

• Spor salonuna giderken kişisel havlu, mat vb. malzemeler götürülmeli. Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalı.

• Spor salonuna girmeden önce maske takılmalı.

• Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmamalı.

• Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

• Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalı.

• Spor sırasında eller yüze değdirilmemeli. Kişisel havlu kullanılmalı.

• Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri

hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı. Bu belirtiler gelişen COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.

• Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Bu alanlarda yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağından bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Spor salonu hijyeni için alınan önlemler:

• Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmeli.

• Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmamalı ve genel temizlik yapılmalı.

• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

• Spor salonlarının temizliğinde özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilir.

• Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı.

• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalı.

• Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar yapılmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı.

• Spor salonları sık sık havalandırılmalı. Havalandırma, temiz hava sirkülasyonunu sağlanacak şekilde düzenlenmeli.

