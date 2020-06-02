Şoförler için alınan önlemler:

• Servis şoförleri, işveren tarafından COVID-19 hakkında bilgilendirilmeli. Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı. Şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalı.

• Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalı.

• Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve

aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalı.

• Maskeler nemlendiğinde değiştirilmeli. Maskeler çıkarılırken

lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalı. Kullanılmış maskeler ağzı kapalı çöp torbasına atılmalı. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalı.

• Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan, uygun bir malzeme ile ayrılmalı.

Yolcular için alınan önlemler:

• Yolcular servise binerken ve inerken en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun davranmalı. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalı.

• Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• COVID-19 ile uyumlu ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı

vb. belirtileri olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmeli.

• Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalı.

• Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından

başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalı.

• Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalı.

• Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalı.

• Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalı.

Servis hijyeni için alınan önlemler:

• Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalı.

• Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalı.

• Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak iç havasının temizlenmesi sağlanmalı.

• Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalı.

• Servisin temizliği yapılırken eldiven takılmalı, temizlik süresince eller yüze temas etmemeli ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına atılmalı.

• Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmeli.

• Her servis turu tamamlandıktan sonra kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları gibi sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir.