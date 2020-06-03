Plaj ve yüzme alanları için genel tedbirler:

• Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren levhalar görünür yerlere yerleştirilmeli.

• Sosyal mesafe kurallarına uyulmalı. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası ve temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalı.

• COVID-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalı.

• Plaj ve yüzme alanında kişiler, arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaları konusunda uyarılmalı.

• Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske takılmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Plajlarda el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi teşvik edilmeli. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanmalı.

• Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı, paylaşılmamalı.

• COVID-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmamalı.

• Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilmeli.

• Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 kapsamında kafe ve restoranlarda alınması gereken önlemler” rehberine uyulmalı.

• Ödemeler tercihen temassız kredi kartı ile yapılmalı.

Ortam düzenlemesi için öneriler:

• Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalı.

• Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bir kapasite belirlenmeli. Girişte bu kapasitede kadar misafir kabulünü sağlayan personel bulundurulmalı.

• Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli.

• Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalı.

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir veya silinebilir minderler kullanılmalı ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenmeli.

• Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenmeli.

• Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılmalı. Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli.

• Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, kabinler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.

• Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf vb.) yapılabilir. Su sporları aktiviteleri bireysel olarak veya ailede çocuklar anne veya babaları ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibi yapılması durumunda bu sporları aynı odada kalanlar birlikte yapabilir. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar dezenfekte edilmeli.

• Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınmalı.

• Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılmalı ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmeli.

• Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet ski ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmaz.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalı. Çalışırken bu belirtiler gelişirse tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

• Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olur.

• Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenmeli. Bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar personelin aynı anda kullanımı sağlanmalı.

Cankurtaranlara yönelik önlemler:

• Cankurtaranlar mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven, yüz koruyucudan oluşan kişisel koruyucu ekipman bulundurmalı.

• Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için suni solunum maskesi, balon ventilasyon bulundurulmalı. Ağızdan ağıza solunum tercih edilmemeli.

• Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım gibi COVID-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalı.

• Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gerekli.

Hijyen konusunda alınan önlemler:

• Sosyal tesisler her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmeli. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalı. Temizlik bezleri tek kullanımlık olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çöp kutusuna atmalı, Ellerini en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamalı.

• Şezlonglar, duş bataryaları, kapı kolları, masa ve sehpa gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Kişiler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Yüzme alanındaki sosyal tesislerde kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gerekli.

• Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli.

• Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.