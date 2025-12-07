Kontrolden çıkan İETT otobüsü devrildi

Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.