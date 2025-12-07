Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.12.2025 06:27

Kontrolden çıkan İETT otobüsü devrildi

İstanbul Çekmeköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan İETT otobüsü devrildi
[Fotograf: AA]

Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını kırdılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:29
Meksika'da bir araç infilak etti: 5 ölü, 4 yaralı
07:14
Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü, kentte grev ilan edildi
06:47
Yağıştan çöken yolda bir kamyonet mahsur kaldı
05:35
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını kırdılar
04:23
İstanbul'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
04:00
İşgalci İsrail, Filistinli gazetecilere yönelik ihlal ve saldırına devam ediyor
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ