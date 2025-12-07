Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.12.2025 03:17

22 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 22 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

22 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Ülke genelinde Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında tüm bölgelerde aralıklı yağış beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 22 il için kuvvetli yağış ve kar beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.

Buna göre; Marmara Bölgesi’nde bugün İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

22 il için sarı kodlu uyarı: Kar ve sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nde cumartesi gece saatlerinde başlayıp pazartesi sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum'un güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Tunceli, Bingöl ve Muş çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Erzurum ve Erzincan'ın güneyinin yüksek kesimlerinde, yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur; yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde yağış olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, cumartesi gece saatlerinde başlayıp pazartesi günü sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da bugün Adıyaman, Mardin ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

ETİKETLER
Fırtına Hava Durumu Kar Yağışı Sağanak
Sıradaki Haber
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:55
Gaziantep'te 3 tır çarpıştı
11:44
Ağrı'da sağlık ekipleri zorlu kış mesaisine hazır
11:18
Uzlaştırmayla 2 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu
11:11
Gayrimenkulde yeni dönem: Yapay zeka teknolojisi hız kazanıyor
11:00
Emine Erdoğan'dan TRT Uluslararası Çocuk Medyası Zirvesi paylaşımı
10:47
"Halk Elinde Islah Projeleri"ne 2,7 milyar lira destek sağlandı
Şeb-i Arus törenleri başlıyor
Şeb-i Arus törenleri başlıyor
FOTO FOKUS
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürttü
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ