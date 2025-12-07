Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2025 07:34

Meksika'da bir araç infilak etti: 5 ölü, 4 yaralı

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika'da bir araç infilak etti: 5 ölü, 4 yaralı

Ulusal basında yer alan habere göre, eyalete bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'ndeki polis karakolunun önünde henüz bilinmeyen nedenle bir araç infilak etti.

Patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin yaşamını yitirdiği, bazıları ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Polis yetkilileri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Basında yer alan ilk değerlendirmelere göre, patlayan aracın kimyasal madde yüklü olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü, kentte grev ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:14
Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi öldürdü, kentte grev ilan edildi
06:47
Yağıştan çöken yolda bir kamyonet mahsur kaldı
06:44
Kontrolden çıkan İETT otobüsü devrildi
05:35
TEM Otoyolu'nda uyuyakalan sürücüye ulaşmak için aracın camını kırdılar
04:23
İstanbul'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
04:00
İşgalci İsrail, Filistinli gazetecilere yönelik ihlal ve saldırına devam ediyor
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
Şam'da "Suriye Devrimi Askeri Fuarı" açıldı
FOTO FOKUS
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
Otomobille çarpışan motosikletli, metrelerce savruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ