Seyahat sırasında alınması gereken önlemler:

• Seyahat edilecek araçların temizliği su ve deterjanla yapılmalı.

• Seyahat başlarken, kampa gidecek gençlerin, kamp liderlerinin ve ulaşım aracı sürücüsünün ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi semptomları varsa izin verilmemeli.

• Seyahat edilecek araçlarda alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı.

• Seyahat boyunca bütün yolcular maske takmalı.

• Seyahat sırasında oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalı. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmalı. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalı.

• Ulaşım aracının gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar (seyahat sırasında olası semptomu çıkanları oturtmak amacıyla) boş bırakılmalı.

• Seyahat sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren bireyler tıbbi maske takılarak en son koltuğa alınmalı. Seyahat sonunda kamp alanında ayrı bir yerde izolasyona alınmalı, bu durum kampın bulunduğu il ya da ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilmeli.

• Araçta bulunan kişi sayısının en az iki katı olacak şekilde maske bulundurulmalı.

• Yolda kumanya verilecek ise tek kullanımlık malzemeden yapılmış kaplarda verilmeli ve yemekten önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Mola öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalı. Eller tekniğine uygun şekilde en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

Kampların içinde alınması gereken önlemler:

• Gençlerin ve kamp liderlerinin kamp öncesi dönemde COVID-19 bulaşma ve korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

• Gençlerin kalacakları odanın görünür bir yerinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler asılmalı.

• Kampa ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları olan, COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren kişi veya kişiler alınmamalı.

• Gidilecek kamp yerlerindeki odalar uygun şekilde temizlenmeli. Sık dokunulan ve cam, ayna gibi nefese maruz kalacak yüzeyler uygun dezenfektan ile silinerek dezenfekte edilmeli.

• Kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması sağlanmalı.

• Her odada, aktivite uygulama alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Gençler, kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeli; gerekirse uyarılmalı.

• Kamplarda yapılacak tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.

• Kapalı alanlarda yapılacak (seminerler, halk oyunları, tiyatro, müzik etkinlikleri, el sanatları, zeka oyunları gibi) aktivitelerde sürenin kısa tutulmasına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına dikkat edilmeli.

• Toplu yapılan aktivitelerde (koşu, halk oyunu gibi efor gerektiren sporlar ve faaliyetler hariç) kuralına uygun maske takılması sağlanmalı. Ancak bu faaliyetlerde en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmalı.

• Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar için maske bulundurulmalı.

• Deniz kamplarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” dikkate alınmalı.

• Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, milli park alanları ve dağ gezileri gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmemeli.

• Yeşil kampların yapıldığı alanlarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

• Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat edilmeli.

• Piknik alanındaki tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalı.

• Kamp bünyesinde bulunan kafeterya, restoran, lokantalar için COVID-19 salgın yönetimi “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi” dikkate alınmalı.

• COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılarak boş tutulmalı. Ardından su ve sabunla detaylı bir temizlik yapılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olması nedeniyle takibe giren personel çalıştırılmamalı.

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları gelişirse, tıbbi maske takılı olarak ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Kamp alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırır. Bu nedenle çalışanlar kağıt, kalem ve çeşitli eşya ile teması önlemek üzere eldiven kullanmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği yeterli olur.

• Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay, kahve içilirken,

maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanlarda aynı anda birden fazla kişinin bulunmaması sağlanmalı.

Kampa gelenler için alınan önlemler:

• Kampa girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalı.

• Kamplara katılanların toplu aktivitelerde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalı.

• Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde korunmalı.

• Kamp alanına girmeden önce uygun şekilde maske takılmalı. Kampın içinde ve diğer bölümlerinde maske çıkarılmamalı.

• Kamp içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, sık sık eller yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalı.

Yemekhane için alınan önlemler:

• Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalı.

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde -tercihen 2 metre- düzenleme yapılmalı.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin sürekli aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmeli.

• Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalı. Kumanya dışında yemek hizmeti sağlanacaksa mutfak ve servis alanlarında “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafeler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi” tedbirlerine uyulmalı.

• Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmalı.

• Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalı.

• Masada yeme ve içme dışında maske takılmalı.

Kamplarda hijyen için alınan önlemler:

• Odalar ve diğer kapalı alanlardaki pencereler, günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalı.

• Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenle yapması gerekli.

• Kamp odalarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Kamp temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu yeterli.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilmeli.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 derecede yıkanması öneriliyor.

• Tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı. Batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kamptaki kapalı alanların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Kampın kapalı alanları sık sık havalandırılmalı.

• Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalı.

• Misafirin kullandığı tekstil nevresim, çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri katlanarak bohçalanmalı. Bu işlem sırasında çırpma ve silkeleme yapılmamalı.

• COVID-19 virüsü dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalı

