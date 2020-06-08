Alınması gereken genel önlemler:

• Dernek lokallerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Lokallerin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmalı.

• Dernek lokallerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı. Sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli. Kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalı.

• Dernek lokallerine maske takılarak girilmeli, lokal içinde de maske takılmalı. Maskesiz gelenler için lokalde maske bulundurulmalı.

• Üyeler, misafirler ve çalışanların el hijyeni için olanaklar sağlanmalı.

• Dernek lokallerinin kapasitesi çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenmeli.

• Masalar arasındaki mesafe her yönden 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmeli. Yan yana sandalyelerin arası ise 60 santimetre olacak şekilde yerleştirilmeli. Grup halinde gelen müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunmalı.

• Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalı. Masa yanlarına sandalye konulmamalı ve oturulmamalı.

• Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimetreden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya iki masa birleştirilerek kullanılmalı.

• Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın hepsi için uygulanmalı.

• Masa ve sandalyeler her müşteri sonrasında deterjanlı bezle, sonrasında da yüzde 70’lik alkolle silinmeli. Masa örtüsü kullanılmamalı. Eğer kullanılıyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde temiz olanı ile değiştirilmeli.

• Servis sadece personel tarafından yapılmalı ve servis esnasında sosyal mesafe korunmalı, temastan kaçınmalı.

• Çay, kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanmalı.

• Dernek lokallerinde yiyecek ve içecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağı ve servis alanları “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde Alınması Gereken Önlemler Rehberi” uyarınca düzenlenmeli.

• Yoğun el teması olan çok sayıda materyal bulundurması sebebiyle yüksek bulaşma riski bulundurduğundan dolayı kartlı ve taşlı oyunlar oynanmamalı. Dernek ve lokallerde oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunamayacağı toplantı, eğlence vb. toplu organizasyonlar düzenlenmemeli.

• Ödemeler tercihen temassız yöntemler ile yapılmalı.

• Dernek lokali giriş-çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı, düzenli olarak boşaltılmalı.

• Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.

Dernek üyeleri ve misafirler için önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı dernek lokaline alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Dernek üyeleri ve misafirleri lokale girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride COVID-19 açısından uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeleri okumalı ve belirtilen kurallara uymalı.

• Dernek üyeleri ve misafirleri ile çalışanlar arasında sosyal mesafe korunmalı.

• Dernek lokaline girmeden önce maske takılmalı. İçeride maske çıkarılmamalı.

• Dernek üyeleri ve misafirlerinin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı.

• El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı. Su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Personele giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalı. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Ortak yeme ve içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak masa ve sandalyeler düzenlenmeli. Bu alanların kapasitesi belirlenerek, gerektiği kadar personelin aynı anda kullanımı sağlanmalı.

• Personel kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli.

• Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini artırabileceği için mutfak alanında bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmiyor.

Dernek lokallerinin hijyeni için alınan önlemler:

• Dernek lokallerinde genel temizlik her gün düzenli olarak su ve deterjanla yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme veya paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

• Dernek lokallerinin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı. Lavabo ve tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı. Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve yine tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Kapalı alanların havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Dernek lokallerinin pencereleri açılarak sık sık havalandırılmalı.



