Alınması gereken genel tedbirler:

• Müzelerin girişine COVID-19’la ilgili önlemleri içeren afişler asılmalı.

• Müzelerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalı.

• Müze giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına en az 1 metre olacak şekilde uyulmalı. Beklenmesi gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde belirlenmeli.

• Müzeye gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmeli. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı.

• Müze girişinde personelin sosyal mesafeyi koruyamaması söz konusu ise tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılmalı.

• Müzelere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• Müze girişinde maske ve sosyal mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmeli. Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmeli.

• Müze personeli misafir kabul etmemeli.

• Müzelerde genel olarak 8 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı.

• Müze içinde ziyaret yönlerini belirlemek için işaretlemeler yapılmalı ve sadece belirtilen yönlerde hareket edilmeli.

• Ziyaretçilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemeli.

• Ziyaretçilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmeli.

Ziyaretçiler için alınan önlemler:

• Müze ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevuyla gitmeli.

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalı.

• Ziyaretçi müzeye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Ziyaretçiler ve çalışanlar arasında en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunmalı.

• Müzeye girmeden önce uygun şekilde maske takılmalı. İçeride de çıkarılmamalı.

• Müzeler içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı. Eller sık yıkanmalı, el antiseptiği kullanılmalı.

• Sergilenen eserler önünde kalabalık oluşturulmamalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan ya da gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel el hijyenine dikkat etmeli. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek gibi maskelerini çıkartmaları gereken bir durumda, yalnız olmaya özen göstermeli.

Yemekhanelerde alınması gereken önlemler:

• Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalı.

• Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalı.

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmeli.

• Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalı.

• Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı.

• Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalı.

• Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalı.

• Masada yeme ve içme dışında maske takılmalı.

Müzelerde hijyeni sağlamak için alınan önlemler:

• Müzelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Müzelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalı.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

• Ödeme terminalleri sık sık yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 derecede yıkanması önerilmeli.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan müzelerin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.