Alınması gereken genel tedbirler:

• Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuziler mümkünse randevu ile çalışmalı. Yapılan bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalı.

• COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablo veya pano görünür yerlere yerleştirilmeli.

• Bu alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese gibi uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalı.

• Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalı.

• Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmamalı.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmeli.

• Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri kapalı olmalı. Su, meşrubat ve ambalajlı dondurma dışında içecek ve yiyecek satışı yapılmamalı. Kafe ve restoran hizmeti verilmeye başlanması durumunda “COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalı.

• Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda Sağlık Bakanlığının “COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri”ne uyulmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin çalışma tarih, saat ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalı.

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan personel çalıştırılmamalı.

• Personele günlük ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 derece üzerinde, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü hamam, sauna, buhar odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde hizmet verme sırasında en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulmalı.

• Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalı. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olur.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay veya kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

Kapalı havuzlarda çalışan cankurtaranlar için önlemler:

• Cankurtaranlar mutlaka FFP2/N95 maske, eldiven ve yüz koruyucu gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurmalı.

• Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için suni solunum maskesi, balon ventilasyon bulundurulmalı.

• Cankurtaranlar, canlandırma ve ilkyardım gibi COVID-19 açısından yüksek riskli girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalı.

• Cankurtaranlar, canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu da kullanmalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve temaslısı olan kişiler hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzileri kullanmamalı. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalı. COVID-19 belirtileri gösteren kişiler, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Kişiler sosyal mesafeye en az 1 metre olacak şekilde uymaları konusunda uyarılmalı.

• Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, dinlenirken ya da soyunup giyinirken kişiler maske takmalı.

• Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi ve kullanması teşvik edilmeli. Havlu, bornoz, peştemal vb tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Hamam tası, kese, lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye özel olmalı ve başka bir müşteride kullanılmamalı. Bu malzemelerin kişide olmaması durumunda kullanılmak üzere paketli olarak yeterli sayıda tesiste bulundurulmalı. Hamam tası ortak kullanılacaksa her müşteri sonrasında su ve sabunla yıkanmalı.

• Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalı.

• COVID-19 temas riskini artıracağından hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde uzun süre kalınmamalı.

• COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu alanlara alınmamalı.

• Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanılmalı.

Ortam düzenlemesi için öneriler:

• Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde COVID-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalı.

• Bu alanlarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama lavaboları oluşturulmalı.

• Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı koyulmalı.

• Çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli.

• Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmeli.

• Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olmalı.

• Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalı. Yıkanabilir ve silinebilir minderler kullanılmalı. Her kullanımdan sonra temizlenmeli.

• Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra temizlenmeli.

• İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı olmalı. Günlük olarak değiştirilmeli. Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalı.

Hijyen konusunda alınan önlemler:

• Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalı. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalı. Temizlik bezleri tek kullanımlık olmalı.

• Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Sık dokunulan temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Ödemelerin tercihen temassız yapılması teşvik edilmeli.

• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin elle kullanım yerine sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilmeli.

• Duş ve tuvaletler sık aralıklarla, mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmeli.

• Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmalı.

• Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırılması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalı.

