Alınması gereken genel tedbirler:

• Barındırdıkları risk açısından giyim, süs eşyası pazarlarında kurallara uyum düzenli olarak denetlenmeli.

• Pazarların tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalı.

• Pazarların girişlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalı.

• Pazar yerlerine girişte maske zorunlu olmalı. Pazar yerinde maskesiz esnaf veya müşteri bulunmamalı. Maskelerin doğru şekilde kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalı.

• Sergi, tezgah ve tahtalar arasında en az 3 metre olmalı.

• Pazar yerlerindeki kişi sayısı, satıcılar ve müşteriler dahil kapalı giyim, süs eşyası pazarlarında her 8 metrekareye 1 kişi; açık giyim, süs eşyası pazarlarında ise her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmalı. Pazar yerinin kapasitesi girişlere asılarak ilan edilmeli.

• Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek maksimum müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler alınmamalı, en az 1 metre olacak şekilde sosyal mesafe kurallarına göre bekletilmeli.

• Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgahta el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Tezgah olmadan, yerde satış yapılmamalı.

• Tezgahtarlar sık sık el antiseptiği kullanmalı.

• Tezgah aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kutu ve ambalajlar bulundurulmamalı.

• Pazar tezgahlarının önünde zemine, sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulmalı.

• Deneme kabinleri kullanılmamalı.

• Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalı. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kapalı giyim, süs eşyası pazarlarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli. Klima ve vantilatör kullanılmamalı.

• Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanlarında yer temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde yapılmalı.

Müşteriler için alınan önlemler:

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olan, COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olan müşterilerin pazar yerine girmemeleri konusunda anonslar yapılmalı.

• Pazarlara maskesiz girişlere izin verilmemeli. Maske ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmalı ve pazar yerinde bulunulduğu sürece çıkarılmamalı.

• Müşteriler pazar yerlerinde en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılmalı.

• Ödemeler tercihen temassız yöntemlerle yapılmalı.

Çalışanlar için alınan önlemler:

• Esnaf COVID-19, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konusunda bilgilendirilmeli.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olan, COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olan esnafın pazar yerine girişine izin verilmemeli, sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Çalışanlar, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendiğinde değiştirilmeli, dış yüzüne dokunulmamalı. Maske değiştirmeden önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalı.

• Tezgah arkasında satış yapılırken, diğer esnafla aradaki mesafenin en az 1 metre olmasına dikkat edilmeli.

• COVID-19’un damlacık yolu ile bulaşmasını artıracağından, bağırarak satış yapılmamalı.

• Çay, kahve, su ve yemek molalarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli.

Hijyen konusunda alınan önlemler:

• Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvalet alanı giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmeli. Bu imkan yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilmeli.

• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenmeli, dezenfekte edilmeli.

• Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve görünür şekilde asılmalı.

• Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalı.

• Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Hava ile el kurutma kullanıma kapatılmalı. Tek kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı.

